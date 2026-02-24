В Иране заявили о готовности сделать все ради сделки с США

Иран готов пойти на все для того, чтобы заключить ядерную сделку с США. Об этом рассказал замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы готовы достичь соглашения как можно скорее. Мы хотим сделать все необходимое, чтобы это произошло», - признался Тахт-Раванчи, слова которого транслировало Национальное общественное радио США.

Он добавил, что Тегеран подойдет к предстоящему очередному раунду переговоров с доброй волей и надеется на заключение соглашения с Вашингтоном. Напомним, предыдущий раунд состоялся 17 февраля.

Ранее СМИ сообщали о том, что Иран предложил США в рамках ядерной сделки закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к своим нефтяным и газовым месторождениям.

Обстановка у границ Ирана остается напряженной. По информации прессы, в Белом доме рассматривают возможность ликвидации аятоллы Али Хаменеи и его сына.