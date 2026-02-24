Синоптик допустил обновление рекорда по высоте сугробов в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил «Звезде», что рекорд по высоте снежного покрова в Москве может обновиться 25 февраля.

«То количество снега, которое выпадет сегодня днем и в течение ближайшей ночи, может оказаться достаточным, чтобы завтра, 25 февраля, в столице обновился суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составляет 65 сантиметров и установлен в 2010 году», - сказал Леус.

За прошедшие сутки высота снежного покрова в столице уменьшилась на четыре сантиметра и составляет 62 сантиметра. Это заметно выше нормы.

Во вторник утром в столицу пришли снегопады, связанные с очередным циклоном, который выходит на запад Центрального федерального округа. Его стараниями в течение дня в регионе ожидается облачная погода, пройдет снег на юге и западе области, местами осадки будут сильными.

«По нашим расчетам, ожидается, что в Москве и в центральной части столичного региона выпадет сегодня в течение дня от трех до шести миллиметров осадков, в северных районах - от одного до четырех миллиметров осадков, а на юге и западе области количество снега может составить в пересчете на воду шесть-девять миллиметров», - сообщил Леус.

В среду влияние циклона на погоду в столице сохранится, ночью вновь пройдет снег, днем осадки будут принимать характер небольших и локальных. После полудня в среду в столице ожидается -1...-3 градуса.

Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе со «Звездой» предупредил москвичей о похолодании в ближайшие дни. По его словам, в столице также ожидается дальнейшее увеличение снежного покрова.