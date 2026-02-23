МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Метеоролог заявил, что снег не растает раньше второй половины апреля

До этих пор температура воздуха будет постоянно колебаться.
Тимур Юсупов 23-02-2026 11:18
© Фото: Кристина Соловьева, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Метеоролог Алексадр Шувалов в беседе со «Звездой» рассказал, что москвичам стоит ждать таяния снега не раньше второй половины апреля. До тех же пор, по словам эксперта, в столице будут наблюдаться постоянные перепады температуры.

По словам специалиста, в ближайшее время количество снега только прибавится. В Москве и Подмосковье пройдет сильный снегопад, выпадет от 5 до 10 сантиметров осадков. Вновь подрастут уже начавшие таять сугробы.

«После этого у нас будет рост давления, циклон уйдет, и в четверг-пятницу в Москве ночные температуры могут понизиться до 10-15 градусов мороза. Причем самый холодный день будет в пятницу. Но это похолодание тоже будет непродолжительным. И уже в выходные все закончится нулевой температурой и небольшим снегом. Сказать сейчас, когда растает снег, практически невозможно. Этот момент, скорее всего, отодвигается до второй половины апреля. На неделю-полторы позднее обычных сроков схода снежного покрова», - пояснил Шувалов.

Недавно, в связи с нагрянувшими в Россию холодами, впервые за 15 лет полностью замерз Финский залив. По словам синоптиков, это произошло в связи с безветренной и морозной погодой.

#Погода #температура #Весна #снег #наш эксклюзив #холода #метеоролог #таяние
