Драпеко рассказала, как ездила с Шевчук на место съемок «А зори здесь тихие»

Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала «Звезде» о многолетней дружбе с ушедшей из жизни Ириной Шевчук, с которой они снимались в фильме «А зори здесь тихие».

«Ира Шевчук, моя давняя подруга. Мы с ней прожили бок о бок длинную жизнь с момента выхода фильма "А зори здесь тихие". Мы не теряли друг друга из виду. Следили за жизнью, творчеством, семьей», - рассказала Драпеко.

Она отметила, как однажды женщины встретились с детьми в Москве, а потом вместе ездили в Карелию на места съемок фильма.

«Каждый привез своих детишек, показали, у кого какие замечательные дети, ездили вместе в Карелию на места съемок фильма "А зори здесь тихие". Вспоминали наши юные годы, как мы снимались. Все были закусаны комарами», - вспоминает Драпеко.

По ее словам, за эти годы Ирина Борисовна стала не просто замечательной артисткой с прекрасной фильмографией, но и крупным общественным деятелем.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Драпеко также выделила вклад подруги в проведение фестиваля «Киношок». Шевчук была генеральным директором, а позже - вице‑президентом этого фестиваля кино стран СНГ и Балтии.

«Фестиваль "Киношок" - один из самых знаменитых кинофестивалей, во всяком случае, самый честный из тех, которые я знаю в нашем кинематографическом пространстве», - подчеркнула она.

Елена Драпеко выразила соболезнования семье, родным и друзьям Ирины Шевчук, а также всем, кто любил ее киноработы.