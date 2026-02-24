МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Актриса из фильма «А зори здесь тихие» Шевчук скончалась на 75-м году жизни

Причина смерти пока не установлена.
Константин Денисов 24-02-2026 16:20
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщила aif.ru дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.

«Мамы не стало сегодня утром», - сказала Александра.

Она добавила, что проститься с актрисой смогут все желающие, однако дата и место церемонии и похорон пока неизвестны. По словам Александры, сейчас идут организационные процедуры мероприятия.

Наибольшую популярность Шевчук принесла роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Также Шевчук известна по работе в картинах «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница» и других.

В последний раз Шевчук появилась на экране в 2017 году. Она сыграла в фильме «Ангел-хранитель».

#в стране и мире #фильмы #Актеры #утрата
