Президент России Владимир Путин заявил об информации о подготовке возможного подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока». Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ России.

По мнению главы государства, противники РФ делают все, чтобы сломать достигнутое на переговорном треке. Президент напомнил о том, что появились сведения о возможности передачи Украине ядерных компонентов.

«Не получается нанести России стратегическое поражение, а так хочется - жить без этого не могут. Сами себя доведут до крайней черты, потом пожалеют», - сказал Путин.

Ранее Путин не исключил причастности украинских спецслужб к самоподрыву мужчины возле патрульной машины ГАИ у Савеловского вокзала в Москве. По словам президента, взрывное устройство могло быть приведено в действие дистанционно.