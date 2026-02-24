ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Брянской области

Украинские боевики ударили дронами-камикадзе по пассажирскому автобусу в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Как сообщает RT, два украинских беспилотника-камикадзе целенаправленно атаковали движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Пострадавших в результате удара нет, транспортное средство повреждено.
Атака произошла в приграничном районе. На месте работают оперативные службы. Информация о повреждениях автобуса и других последствиях уточняется.
Ранее украинские боевики неоднократно обстреливали Брянскую область, в том числе с применением РСЗО HIMARS.
