ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Брянской области

Украинские боевики ударили дронами-камикадзе по пассажирскому автобусу в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Как сообщает RT, два украинских беспилотника-камикадзе целенаправленно атаковали движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Пострадавших в результате удара нет, транспортное средство повреждено.

Атака произошла в приграничном районе. На месте работают оперативные службы. Информация о повреждениях автобуса и других последствиях уточняется.

Ранее украинские боевики неоднократно обстреливали Брянскую область, в том числе с применением РСЗО HIMARS.