МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Брянской области

Автобус получил повреждения, люди не пострадали.
Дима Иванов 24-02-2026 15:37
© Фото: Philipp Schulze, dpa, Global Look Press

Украинские боевики ударили дронами-камикадзе по пассажирскому автобусу в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Как сообщает RT, два украинских беспилотника-камикадзе целенаправленно атаковали движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Пострадавших в результате удара нет, транспортное средство повреждено.

Атака произошла в приграничном районе. На месте работают оперативные службы. Информация о повреждениях автобуса и других последствиях уточняется.

Ранее украинские боевики неоднократно обстреливали Брянскую область, в том числе с применением РСЗО HIMARS.

#в стране и мире #Брянская область #Александр Богомаз #Украинские боевики #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 