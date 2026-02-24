Эксперт: оформление займа через биометрию сократит число преступлений мошенников

С 1 марта в России вступает в силу новый закон - согласно ему, при дистанционном оформлении займов в микрофинансовых организациях клиент будет обязан подтвердить свою личность с помощью данных биометрии. Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» рассказал о пользе этого нововведения, а также объяснил, как оно поможет значительно сократить количество мошеннических преступлений.

По словам эксперта, существующие микрофинансовые организации весьма часто довольно халатно относятся к требованиям российского рынка кредитования и выдачи займов, которые сводятся к тому, что любые учреждения обязаны удостовериться, что кредит или заем получает именно тот человек, на чьи данные его пытаются оформить. Из-за этого, если случается так, что фактически деньги были направлены кому-то другому, третьему лицу, эта проблема часто ложится на плечи того гражданина, на которого все было оформлено, при том что никакие деньги он не получил.

На сегодняшний день большинство микрофинансовых учреждений производят верификацию через портал «Госуслуги». То есть если пользователь зашел на сайт кредитной организации, то ему нужно зарегистрироваться и пройти верификацию через «Госуслуги». Таким образом заимодавец удостоверяется, что в данный момент заявку оформляет реальный человек.

«Но не всегда это работает и не всегда это работает правильно. Поэтому инициатива того, чтобы мы проходили верификацию с использованием единой биометрической системы, она очень правильная. В таком случае не будет рисков того, что это действие является мошенническим, и, я думаю, это в целом полезно для всей микрофинансовой инфраструктуры», - считает эксперт.

Специалист отметил, что данный механизм является отличным способом предотвратить мошеннические схемы. Таким образом, сами микрофинансовые организации будут по закону обязаны проводить мероприятия для верификации пользователей, в том числе через биометрию.

«Ну и, собственно, сами мошенники будут понимать, что теперь особо нет смысла взламывать "Госуслуги", получать одноразовый код-пароль и так далее, потому что, кроме этого, потребуется еще и верификация через биометрию. То есть уже на этом этапе будет процедура совершения мошеннического действия незавершенной», - пояснил Девяткин.

Ранее также сообщалось о том, что с 1 марта онлайн-сервисы в России и приложения больше не смогут автоматически списывать денежные средства за ежемесячные подписки, если клиент уже отвязал номер своей банковской карты. Подобная мера позволит обезопасить граждан от различного рода финансовых уловок.