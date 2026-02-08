Сервисы онлайн-подписок с 1 марта не смогут списывать деньги с отвязанных карт

В России с первого марта онлайн-сервисы и приложения больше не смогут автоматически списывать денежные средства за ежемесячные подписки, если клиент уже отвязал номер своей банковской карты. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Как объяснил чиновник, подобная мера позволит обезопасить граждан от различного рода финансовых уловок. Так, например, многие недобросовестные сайты рассчитывают на то, что клиент забудет отключить продление подписки и не заметит списания денег.

«Все рассчитано на то, что немалый процент пользователей совсем забудет о дедлайне хостинга и деньги за следующий период спишутся автоматически. Это миллионы рублей в масштабах страны, а, может, и больше, учитывая, что каждый четвертый гражданин в нашей стране пользуются подобными сайтами», - заявил Антропенко.

Отныне, в соответствии с обновленным законодательством, любой цифровой дистрибьютор обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования сохраненных банковских реквизитов. В том числе, отказ можно будет подать в электронной форме.

