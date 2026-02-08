МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сервисы онлайн-подписок с 1 марта не смогут списывать деньги с отвязанных карт

Соответствующее решение направлено на защиту средств россиян.
Тимур Юсупов 14-02-2026 02:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В России с первого марта онлайн-сервисы и приложения больше не смогут автоматически списывать денежные средства за ежемесячные подписки, если клиент уже отвязал номер своей банковской карты. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Как объяснил чиновник, подобная мера позволит обезопасить граждан от различного рода финансовых уловок. Так, например, многие недобросовестные сайты рассчитывают на то, что клиент забудет отключить продление подписки и не заметит списания денег.

«Все рассчитано на то, что немалый процент пользователей совсем забудет о дедлайне хостинга и деньги за следующий период спишутся автоматически. Это миллионы рублей в масштабах страны, а, может, и больше, учитывая, что каждый четвертый гражданин в нашей стране пользуются подобными сайтами», - заявил Антропенко.

Отныне, в соответствии с обновленным законодательством, любой цифровой дистрибьютор обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования сохраненных банковских реквизитов. В том числе, отказ можно будет подать в электронной форме.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как «эффект Долиной» повлиял на российский рынок жилья.

#Россия #в стране и мире #интернет #деньги #закон #онлайн-сервисы #платные подписки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 