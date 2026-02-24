МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Верховный суд отменил лишение водительских прав из-за отсутствия СМС

Водителя должным образом не уведомили о дате судебного разбирательства.
Дима Иванов 24-02-2026 14:59
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав жительницы Сочи из-за того, что ей не пришло СМС-уведомление о судебном заседании. Об этом сообщается на сайте суда.

По материалам дела, Валентина Барчахова была привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД, предусматривающее лишение прав. Она дала согласие на извещение о дате рассмотрения дела через СМС. Однако уведомление направили по неверному номеру телефона, в связи с чем женщина не была извещена должным образом.

Мировой судья рассмотрел дело в отсутствие Барчаховой и указал в постановлении, что она извещена надлежащим образом. Нижестоящие инстанции оставили решение в силе.

Верховный суд отменил все предыдущие судебные акты по делу. Коллегия подчеркнула, что ответчика не известили о времени и месте рассмотрения дела в установленном порядке, а мировой судья не выяснил причины неявки.

Ранее Верховный суд подтвердил отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в действиях аэропорта Шереметьево. Он отклонил жалобу АО «Шереметьево-Карго» на создание дискриминационных условий.

#в стране и мире #Сочи #Верховный суд #лишение прав
