Верховный суд отменил лишение водительских прав из-за отсутствия СМС

Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав жительницы Сочи из-за того, что ей не пришло СМС-уведомление о судебном заседании. Об этом сообщается на сайте суда.

По материалам дела, Валентина Барчахова была привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД, предусматривающее лишение прав. Она дала согласие на извещение о дате рассмотрения дела через СМС. Однако уведомление направили по неверному номеру телефона, в связи с чем женщина не была извещена должным образом.

Мировой судья рассмотрел дело в отсутствие Барчаховой и указал в постановлении, что она извещена надлежащим образом. Нижестоящие инстанции оставили решение в силе.

Верховный суд отменил все предыдущие судебные акты по делу. Коллегия подчеркнула, что ответчика не известили о времени и месте рассмотрения дела в установленном порядке, а мировой судья не выяснил причины неявки.

