Верховный суд отменил решение ФАС по спору с аэропортом Шереметьево

Имеется в виду судебный спор между АО «Шереметьево-Карго», Федеральной антимонопольной службой и АО «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»).
Гоар Хачатурян 06-02-2026 15:52
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Верховный суд России подтвердил отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в действиях аэропорта Шереметьево. Он отклонил жалобу АО «Шереметьево-Карго» и тем самым полностью отменил решение ФАС РФ.

«Позиция Верховного суда Российской Федерации является примером для всех организаций авиатранспортной отрасли и подтверждает возможность аэропортов, как субъектов естественных монополий, использовать инфраструктуру для реализации поставленных задач без создания дискриминационных условий для других пользователей», - заявил заместитель генерального директора по корпоративному развитию аэропорта Шереметьево Александр Ильин.

Речь идет о судебном споре между АО «Шереметьево-Карго», Федеральной антимонопольной службой и АО «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»). Он рассматривался в различных судебных инстанциях.

В 2022 году грузовой терминал обратился в ФАС России с жалобой на действия главного оператора аэропорта, заявив о нарушении антимонопольного законодательства и создании дискриминационных условий доступа к инфраструктуре воздушной гавани. В сентябре 2024 года ФАС удовлетворила эту жалобу, после чего аэропорт Шереметьево обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить решение антимонопольного органа.

В июле 2025 года апелляционный суд Арбитражного суда полностью отменил решение ФАС России, признав действия аэропорта Шереметьево законными и обоснованными. Этот вывод позднее подтвердили суд кассационной инстанции и Верховный суд Российской Федерации. В рамках рассмотрения дела Верховный суд отклонил жалобу АО «Шереметьево-Карго» на решения апелляционного и кассационного судов, тем самым отменив решение ФАС России.

