Расчеты FPV-дронов уничтожили «Богдану» и М777 в зоне СВО

Кроме того, дроноводы поразили технику, НРТК, элементы системы связи и РЭБ, а также БПЛА противника.
24-02-2026 14:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеоподборку ударов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» по целям в зоне специальной военной операции.

На кадрах, снятых бортовыми камерами беспилотников, зафиксировано поражение автомобильной и бронированной техники, в том числе иностранного производства, артиллерийских систем 2С22 «Богдана» и М777, а также наземных робототехнических комплексов, элементов связи и средств радиоэлектронной борьбы.

Видео демонстрирует точную работу операторов. Дроны заходят на цель с малых высот, маневрируют между укрытиями и наносят удары по уязвимым зонам техники. В подборку также включены эпизоды воздушных таранов, когда FPV-аппараты перехватывают и уничтожают беспилотники противника в воздухе.

Расчеты продолжают отрабатывать новые приемы применения ударных беспилотников и повышать эффективность их использования на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #дроны #богдана #М777
