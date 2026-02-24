Стартовал патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»

Открылся четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», который проводит Государственный фонд «Защитники Отечества». Проект направлен на сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции. За время существования конкурса в нем приняли участие уже более 10 тысяч человек.

Конкурс проходит в 10 номинациях. Участники могут представить эссе и рассказы о самоотверженности воинов и единстве народов России, авторские стихи и песни, фотографии и рисунки, посвященные героям спецоперации, а также работы в специальных номинациях партнеров. Принять участие может любой желающий - в том числе ветераны боевых действий, действующие военнослужащие и родственники погибших защитников.

«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, стойкости, отваге и преданности Родине. Наша общая задача - сохранять историческую память и рассказывать о подвигах соотечественников. Это помогает обществу опираться на реальные примеры и формирует ценности, которые объединяют людей. Важно, чтобы дети, подростки и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы», - отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На сайте фонда уже опубликованы электронные сборники работ участников за 2023 и 2024 годы - всего более 4 000 произведений. Готовится к выпуску третий сборник по итогам 2025 года.

Патриотическое воспитание остается одним из ключевых направлений деятельности фонда. За почти три года совместно с партнерами проведено свыше 43 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 350 тысяч детей. Важную роль играют ветераны СВО. Они проводят уроки мужества, участвуют в проекте Российского общества «Знание» «Служу Отечеству!», где с молодежью работают более 7,3 тысячи героев.

Партнерами конкурса выступают проекты и организации, занимающиеся патриотическим воспитанием, включая «Движение Первых», «Юнармию», Студию военных художников имени М. Б. Грекова и Ассамблею народов России.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан указом президента России. Его основная задача - персональное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших военнослужащих. Специалисты фонда помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, юридической поддержкой, адаптацией жилья и организацией долговременного ухода. Филиалы фонда работают во всех регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.