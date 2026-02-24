Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Риздвянка на территории Запорожской области. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Восток».

Отмечено, что в зоне ответственности группировки за сутки также было нанесено огневое поражение формированиям трех украинских бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Великомихайловка (Днепропетровская область), Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное (Запорожская область).

При этом неприятель потерял до 170 боевиков. Также враг лишился четырех боевых бронированных машин и 18 автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили диверсантов ВСУ в Запорожской области. Противника ликвидировали при помощи сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.