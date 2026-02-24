МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
24-02-2026 12:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Риздвянка на территории Запорожской области. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Восток».

Отмечено, что в зоне ответственности группировки за сутки также было нанесено огневое поражение формированиям трех украинских бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Великомихайловка (Днепропетровская область), Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное (Запорожская область).

При этом неприятель потерял до 170 боевиков. Также враг лишился четырех боевых бронированных машин и 18 автомобилей. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили диверсантов ВСУ в Запорожской области. Противника ликвидировали при помощи сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #запорожская область #группировка восток #Риздвянка
