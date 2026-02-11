МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил, что НАТО пытается превратить Арктику в полигон конфронтации

По мнению министра, страны блока подвергают сомнению права России на Северный морской путь.
Дима Иванов 11-02-2026 07:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Страны НАТО хотят превратить Арктику в полигон конфронтации - намечается милитаризация региона, подвергаются сомнению права России на Северный морской путь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В прошлом многократно были провокации, когда, скажем, французские корабли, вопреки принятым правилам, входили на маршрут Северного морского пути, не запрашивая разрешений, даже не уведомляя», - напомнил министр иностранных дел в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Сергей Лавров полагает, что в будущем количество провокаций на море будет снижаться.

«Те, кто их организуют, осознают тяжесть последствий для себя», - подчеркнул дипломат.

Комментируя притязания США на Гренландию, Лавров отметил, что в МИД не знают, откуда взялись приводимые администрацией президента Трампа аргументы о намерении Москвы и Пекина «забрать остров» и наводнить регион подводными лодками.

«Президент России Владимир Путин четко сказал, что это не наш вопрос», - напомнил глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров призвал не поддаваться чрезмерному оптимизму из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп «поставил на место» лидеров европейских стран и главу киевского режима Владимира Зеленского.

#арктика #Сергей Лавров #МИД РФ #Северный морской путь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 