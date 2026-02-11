Лавров заявил, что НАТО пытается превратить Арктику в полигон конфронтации

Страны НАТО хотят превратить Арктику в полигон конфронтации - намечается милитаризация региона, подвергаются сомнению права России на Северный морской путь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В прошлом многократно были провокации, когда, скажем, французские корабли, вопреки принятым правилам, входили на маршрут Северного морского пути, не запрашивая разрешений, даже не уведомляя», - напомнил министр иностранных дел в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Сергей Лавров полагает, что в будущем количество провокаций на море будет снижаться.

«Те, кто их организуют, осознают тяжесть последствий для себя», - подчеркнул дипломат.

Комментируя притязания США на Гренландию, Лавров отметил, что в МИД не знают, откуда взялись приводимые администрацией президента Трампа аргументы о намерении Москвы и Пекина «забрать остров» и наводнить регион подводными лодками.

«Президент России Владимир Путин четко сказал, что это не наш вопрос», - напомнил глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров призвал не поддаваться чрезмерному оптимизму из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп «поставил на место» лидеров европейских стран и главу киевского режима Владимира Зеленского.