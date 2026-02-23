Синоптик: снег в Москве не растает до конца апреля

В Москве снежный покров не растает до апреля. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

По его словам, покров начнет таять только к 20-м числам второго весеннего месяца. В то же время он допустил, что сугробы продержатся в столице до мая.

«Снег будет лежать очень долго, окончательно мы избавимся от него только в апреле... Май обещают достаточно теплым, если не сказать, что жарким», - цитирует его слова телеканал 360.ru.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус допустил, что снег в столице может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты. Такое предположение он сделал, основываясь на нынешнюю высоту снежного покрова, которая достигает 70 сантиметров.