Синоптик: снег в Москве не растает до конца апреля

По мнению синоптика Ильина, сугробы в Москве продержатся до мая.
Глеб Владовский 23-02-2026 03:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве снежный покров не растает до апреля. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

По его словам, покров начнет таять только к 20-м числам второго весеннего месяца. В то же время он допустил, что сугробы продержатся в столице до мая.

«Снег будет лежать очень долго, окончательно мы избавимся от него только в апреле... Май обещают достаточно теплым, если не сказать, что жарким», - цитирует его слова телеканал 360.ru.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус допустил, что снег в столице может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты. Такое предположение он сделал, основываясь на нынешнюю высоту снежного покрова, которая достигает 70 сантиметров.

