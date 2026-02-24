Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости обладать ядерным оружием вызвали обеспокоенность у Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», - сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что это привело к нарушению трех основ украинской государственности: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Таким образом, это в очередной раз подтверждает своевременность проведения СВО.

Ранее Зеленский заявил, что США не дали разрешения Украине на производство ракет для ЗРК Patriot. Он пожаловался, что Вашингтон якобы обещал лицензии, но, в конце концов, не пошел на этот шаг.