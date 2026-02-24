МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД: Москва обеспокоилась словами Зеленского о важности владеть ЯО

Захарова подчеркнула, что Украина нарушила три главные основы своей государственности.
Глеб Владовский 24-02-2026 05:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости обладать ядерным оружием вызвали обеспокоенность у Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», - сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что это привело к нарушению трех основ украинской государственности: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Таким образом, это в очередной раз подтверждает своевременность проведения СВО.

Ранее Зеленский заявил, что США не дали разрешения Украине на производство ракет для ЗРК Patriot. Он пожаловался, что Вашингтон якобы обещал лицензии, но, в конце концов, не пошел на этот шаг.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #ядерное оружие #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 