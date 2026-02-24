МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: несколько европейских стран готовят иск в суд против Европарламента

Группа стран Евросоюза выражает недовольство и обеспокоенность из-за соглашения между европейским парламентом и Еврокомиссией.
Тимур Юсупов 24-02-2026 10:17
© Фото: РИА Новости

Власти европейских стран рассматривают возможность подачи в ближайшем будущем иска против Европарламента, в связи с несогласием из-за слишком широких полномочий правительства ЕС. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проект официального письма глав государств.

Как следует из документа, группа стран Евросоюза выражает недовольство и обеспокоенность из-за соглашения между европейским парламентом и Еврокомиссией, по итогам которого было значительно расширено влияние собрания депутатов на процесс принятия ключевых решений в вопросах внешней и внутренней политики.

Отмечается, что отдельным раздражающим фактором стала недавняя торговая сделка с южноамериканской группой МЕРКОСУР, которая оказалась под угрозой срыва из-за решения Европарламента обратиться в Европейский суд с целью отменить применение соглашения до его ратификации.

Ранее сообщалось о том, что посол Венгрии в Евросоюзе заблокировал лоббируемый Еврокомиссией кредит в размере 90 миллиардов евро, который должен был быть направлен Украине. Деньги на помощь Киеву планировалось взять из резервного бюджета ЕС.

#в стране и мире #Европарламент #Европа #евросоюз #Еврокомиссия #суд ес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 