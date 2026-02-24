Politico: несколько европейских стран готовят иск в суд против Европарламента

Власти европейских стран рассматривают возможность подачи в ближайшем будущем иска против Европарламента, в связи с несогласием из-за слишком широких полномочий правительства ЕС. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проект официального письма глав государств.

Как следует из документа, группа стран Евросоюза выражает недовольство и обеспокоенность из-за соглашения между европейским парламентом и Еврокомиссией, по итогам которого было значительно расширено влияние собрания депутатов на процесс принятия ключевых решений в вопросах внешней и внутренней политики.

Отмечается, что отдельным раздражающим фактором стала недавняя торговая сделка с южноамериканской группой МЕРКОСУР, которая оказалась под угрозой срыва из-за решения Европарламента обратиться в Европейский суд с целью отменить применение соглашения до его ратификации.

Ранее сообщалось о том, что посол Венгрии в Евросоюзе заблокировал лоббируемый Еврокомиссией кредит в размере 90 миллиардов евро, который должен был быть направлен Украине. Деньги на помощь Киеву планировалось взять из резервного бюджета ЕС.