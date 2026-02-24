МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Постпредство в ЕС: сокращение штата нацелено на срыв диалога по Украине

В миссии подчеркнули, что отмена 20-го пакета санкций привела к тому, что ЕС лишилась возможности продолжать санкционные действия против РФ.
Глеб Владовский 24-02-2026 00:11
© Фото: RussianMissionEU, Telegram

Сокращение персонала постпредства РФ при Евросоюзе до 40 человек является стремлением Брюсселя сорвать диалог по Украине. Такое мнение выразили в пресс-службе ведомства.

«Такой публичный сигнал есовский Брюссель посылает России на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине, очевидно, с целью помешать соответствующим дипломатическим контактам»,- говорится в заявлении.

В постпредстве напомнили, что ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций. В связи с чем, в миссии отметили, что у Евросоюза нет возможности «раскручивать бесполезный санкционный маховик» и вкладывать деньги европейцев на продолжение военных действий на Украине.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас планирует ограничить численность российского Постпредства в ЕС до 40 человек.

#в стране и мире #евросоюз #Сокращение штата #кая каллас #Постпредство РФ при ЕС
