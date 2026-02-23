Каллас: ЕС работает над закрытием границ для участников спецоперации

Евросоюз намерен запретить участникам спецоперации посещать страны Шенгенской зоны. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Политик подчеркнула, что работа ведется совместно с Еврокомиссией. О том, как этот потенциальный механизм будет работать, она не сообщила

«Мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону потенциально сотни тысяч бывших российских солдат, участвовавших в (конфликте - Прим. ред.) на Украине»,- подчеркнула дипломат на пресс-конференции по завершении совещания глав МИД стран блока.

Каллас также заявила о необходимости сократить численность российской дипмиссии при ЕС до 40 человек.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и выделение кредита Украине на сумму 90 млрд евро. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит Европе ввести новые ограничения для Москвы и выделить Киеву очередной кредит.