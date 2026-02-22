На днях в одном из крупнейших музеев мира, парижском Лувре, на 15 минут появилась сделанная папарацци фотография экс-принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, арестованного по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя данную выходку активистов на своей странице в соцсети Х, заявил, что этот инцидент является очевидным показателем «конца британской короны».

По имеющейся информации, на фото, вывешенном в одном из залов главного художественного музея на планете, брат английского короля Карла III был запечатлен в крайне неприглядном виде - бывший член королевской семьи буквально «вжался» в кресло автомобиля, на котором его вывезли из отделения полиции, в то время, как на его лице можно заметить целую массу нескрываемых эмоций. Под фотографией участники акции оставили язвительную подпись: «Теперь-то он потеет» («He’s sweating now»).

Фраза отсылает на странные оправдания Эндрю, которыми он еще в 2019 году пытался отгородиться от обвинений в преступлениях сексуального характера и связях с Эпштейном. Тогда, отвечая на свидетельства одной из потенциальных жертв насилия Вирджинии Робертс, которая в возрасте 17 лет якобы была совращена экс-принцем, Маунтбеттен-Виндзор заявил, что в показаниях девушки допущена очевидная ошибка.

По словам бывшего члена королевской семьи, Вирджиния в своих обвинениях упоминала, что Эндрю сильно вспотел, пока танцевал с ней, однако, как утверждает экс-принц, на самом деле, из-за полученной в ходе участия в Фолклендской войне травмы, он якобы физически больше не способен к потоотделению.

Именно это и стало причиной глумления со стороны активистов, так как на вывешенной в Лувре фотографии, многие пользователи интернета углядели на лице и руках бывшего герцога нервную испарину. Для большого количества людей это стало неопровержимым доказательством лжи политика.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном на самолетах ВВС Британии. Предположительно, брат монарха пользовался чартерными рейсами ВВС, чтобы попасть на частные вечеринки.