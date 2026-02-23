Путин проведет заседание Совбеза и коллегию ФСБ в конце февраля

Президент России Владимир Путин в конце февраля проведет заседание Совбеза и коллегию ФСБ. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Путин на неделе проведет традиционную коллегию ФСБ, где поставит задачи сотрудникам ведомства», - говорится в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, отмечается, что у российского лидера запланировано участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии. В президентском плане также есть форум будущих технологий.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.