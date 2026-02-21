МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт управления БПЛА в зоне спецоперации

Удар армейской авиации наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
21-02-2026 10:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перед вылетом наши летчики получил координаты расположения личного состава и замаскированного пункта управления беспилотников ВСУ. Уточняется, что пункт управления был обнаружен в зоне ответственности группировки «Центр».

Удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным координатам. Применив авиационные средства поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр. Затем выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ранее в Минобороны России показали поражение пехоты ВСУ в зоне проведения спецоперации. Это сделал экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М. В оборонном ведомстве отметили, что удар наносился в интересах группировки войск «Север». Поразить удалось не только боевиков, но и их бронетехнику. При этом летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #вертолет #Ми-28НМ #спецоперация #ввс рф #армейская авиация #пункт управления БПЛА
