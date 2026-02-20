МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МВД: объем изъятых данных у «сервисов пробива» составил более 200 Тб

За 2025 год подразделения УБК МВД РФ изъяли 18 физических и 19 виртуальных серверов, в том числе размещенных за рубежом.
Дарья Ситникова 20-02-2026 22:53
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Globallookpress

Объем изъятой информации у так называемых сервисов пробива превысил 200Тб. Об этом сообщил УБК МВД России.

«Объем изъятой информации превысил 200 Тб - это более 50 млрд строк персональных данных. Владельцы и администраторы привлечены к уголовной ответственности», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что самый простой и массовый способ получения цифровых данных - это так называемые сервисы «пробива». Чаще всего это Telegram-боты, при помощи которых можно быстро получить «цифровой портрет» жертвы.

Так в прошлом году подразделениям УБК МВД России удалось изъять 18 физических и 19 виртуальных серверов, в том числе размещенных за рубежом. Такие сервисы активно используются иностранными колл-центрами.

Только за один месяц при их помощи было совершено 13 тысяч преступлений, ущерб которых составил свыше 15 миллиардов рублей. Они также собирали данные о военнослужащих, сотрудниках структур и его представителей властей с целью участия в диверсионно-террористических актах и других противоправных действиях.

Ранее стало известно, что отправка фотографий банковских карт с закрашенными данными остается опасной. Мошенники могут восстановить скрытую информацию.

Это происходит из-за того, что закрашивание или размытие данных в фоторедакторе телефона не удаляет их полностью, а лишь изменяет изображение. При определенных условиях мошенники способны восстановить номер карты, срок действия, CVV-код и другие сведения.

#Россия #МВД #кибербезопасность #персональные данные #изъятие #информация #сервисы пробива
