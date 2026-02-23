В Северной Осетии камнепад обрушился на автобус с туристами

В Северной Осетии микроавтобус с туристами попал под камнепад, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел на 48-ом километре Транскавказкой автомагистрали.

«Под камнепад попал микроавтобус, в котором находилось пятеро пассажиров и водитель. Пострадавших нет», - говорится в публикации.

Отмечается, что сам микроавтобус получил незначительные повреждения. Находившиеся в нем пассажиры отправились к пункту назначения на попутном транспорте.