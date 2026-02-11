Глава Северной Осетии доложил Путину о развитии региона

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Обсуждалось социально-экономическое развитие республики, а также поддержка участников спецоперации и членов их семей.

В частности, глава республики доложил российскому лидеру о росте внутреннего регионального продукта Северной Осетии за 2025 год. По данным Меняйло, он составит 355 миллиардов рублей, что на 50 миллиардов больше, чем в 2024 году.

Также глава государства попросил Меняйло доложить о проблемах с занятостью населения региона. Президент РФ отметил уровень безработицы региона, который превышает средний показатель по стране. По словам главы Северной Осетии, эту проблему должно решить создание логистического хаба в транспортном коридоре «Север - Юг».

Ранее Владимир Путин и Сергей Меняйло встречались 11 ноября 2024 года. Тогда они обсудили вопросы реконструкции систем водоснабжения, ход транспортной реформы, а также вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.

Срок полномочий главы Северной Осетии истекает в 2026 году. Голосование по назначению руководителя республики состоится в парламенте региона в сентябре в ходе единого дня голосования.