Отбирали и поджигали машины: очевидец рассказал о беспорядках в Мексике

В Мексике члены наркокартеля отбирали у местных жителей автомобили и поджигали их в ходе беспорядков. Об этом рассказал «Звезде» проживающий в стране россиянин Евгений Мокеев.

«В городе Гвадалахара примерно в восемь часов утра (по местному времени - Прим. ред.) начали поджигать машины... Отбирали их и тут же поджигали», - уточнил очевидец.

Он добавил, что в городе остаются локальные догорания. В целом, ситуация стабильная. По его словам, стрельбу по мирным жителям не открывали.

Ранее в российском консульстве дали рекомендации гражданам РФ воздержаться от поездок в мексиканский штат Халиско, где происходят беспорядки.

Напомним, столкновения протестующих с полицией охватили Мексику после армейской спецоперации, в ходе которой, предположительно, ликвидировали главу наркокартеля.