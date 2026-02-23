МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Консул: россияне в Мексике пока еще не обращались за помощью

Россиян призвали воздержаться от поездок в штат, где происходят беспорядки.
Глеб Владовский 23-02-2026 00:53
© Фото: ТРК «Звезда»

Находящиеся в Мексике россияне не обращались за помощью в связи с происходящими в стране беспорядками. Об этом сообщил «Звезде» заведующий консульским отделом посольства России Яков Федоров.

«Обращений от росграждан пока не было. Держим ситуацию на плотном контроле», - подчеркнул он.

Дипломат также призвал граждан РФ воздержаться от поездок в мексиканский штате Халиско, где происходят массовые беспорядки. Кроме того, туристам следует избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения. Также рекомендуется отслеживать официальную информацию.

Ранее сообщалось, что столкновения протестующих с полицией охватили Мексику после армейской спецоперации, в ходе которой, предположительно, ликвидировали главу наркокартеля «Новое поколение Халиско».

