Отделение полиции и АЗС на Украине пострадали от взрывов

Инциденты произошли в Николаеве и Днепропетровске.
Глеб Владовский 23-02-2026 23:41
© Фото: UA_National_Police, Telegram

Взрывы прогремели в нескольких украинских городах. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов страны.

Уточняется, что первый инцидент произошел в Николаеве - пострадала заправочная станция. В результате взрыва ранения получили находившиеся там семеро полицейских. Его официально квалифицировали как теракт.

Еще один взрыв прогремел на территории отделения полиции в Днепропетровске.

«В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника»,- сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты. Подробности инцидентов не приводятся.

#в стране и мире #Украина #полиция #АЗС #взрывы
