Отделение полиции и АЗС на Украине пострадали от взрывов

Взрывы прогремели в нескольких украинских городах. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов страны.

Уточняется, что первый инцидент произошел в Николаеве - пострадала заправочная станция. В результате взрыва ранения получили находившиеся там семеро полицейских. Его официально квалифицировали как теракт.

Еще один взрыв прогремел на территории отделения полиции в Днепропетровске.

«В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника»,- сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты. Подробности инцидентов не приводятся.