Зеленский признался, что два года прятался в бункере

Глава киевского режима собрался показать журналистам свое убежище.
Константин Денисов 23-02-2026 20:12
© Фото: Michael Bihlmayer, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что два года прятался в бункере. Об этом он рассказал в интервью France Press.

«Я жил два года в бункере», - сказал Зеленский.

Он пообещал показать журналистам свое убежище на протяжении этих двух лет. Также Зеленский собирается дать там интервью.

Ранее президент Украины произнес пламенную речь на конференции в Мюнхене. Он открыто обвинил Европу в отсутствии новых санкций против России и поддержки Украины.

Коснулся Зеленский и темы прошедших в Милане Олимпийских игр. Он указал на то, что в составах большинства сборных есть спортсмены с русскими корнями, и ему от этого гадко.

Комментируя слова Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что тот лишний раз доказал отсутствие стремления к миру.

#в стране и мире #Бункер #Украина #Владимир Зеленский
