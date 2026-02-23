Путин встретился в Кремле с вдовами погибших российских спецназовцев

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших российских спецназовцев.

«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников ваших семей, но Родина, защищая которую они ушли из жизни, всегда будет рядом с вами», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что специально выбрал для мероприятия 23 февраля, поскольку жены погибших военных всегда будут иметь прямое отношение к Дню защитника Отечества. Он добавил, что хочет поинтересоваться, с какими проблемами в жизни сталкиваются семьи погибших военнослужащих для того, чтобы помочь их решить и в первую очередь поставить на ноги детей.

Путин пообещал и дальше уделять самое пристальное внимание перечисленным вопросам и требовать исполнения своих обязанностей в этой сфере всеми органами муниципальных, региональных и федеральных властей, а также профильными ведомствами.

Ранее Путин поздравил россиян с 23 февраля. Глава государства Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.