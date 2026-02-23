МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Белгородской области нарушена подача света и тепла из-за обстрелов ВСУ

В двух жилых многоэтажках повреждено остекление. Информации о пострадавших пока нет.
Глеб Владовский 23-02-2026 01:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВСУ произвели массированный обстрел по Белгороду и области. В регионе начались перебои с подачей света и тепла. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате продолжающегося обстрела в двух многоквартирных домах Белгорода повреждено остекление. Информации о пострадавших пока нет. Кроме того, сообщается о повреждениях кровли в частных домовладениях, а также техники на производственных предприятиях.

Ранее сообщалось, что мужчина и трехлетний ребенок пострадали при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Белгородской области. Беспилотник выследил гражданских в районе хутора Красиво.

