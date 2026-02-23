Лукашенко: наследники нацистов формируют кулак для броска на Восток

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потомки нацистов готовят бросок на восточном направлении. Об этом он сообщил в своем поздравлении, текст которого опубликован на сайте главы государства.

«Воочию это видим сегодня, когда на пограничных рубежах нашей родной Беларуси наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что власти в курсе планов нацистов и постоянно мониторят ситуацию на границах. Кроме того, по его словам, победить такие формирования сможет только современная и хорошо оснащенная армия.

Ранее Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным предстоящее заседание высшего госсовета Союзного государства. Оно состоится 26 февраля.