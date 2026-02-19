Путин и Лукашенко обсудили по телефону заседание высшего госсовета

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле. Лидеры обсудили подготовку к заседанию высшего государственного совета Союзного государства. Оно запланировано на следующую неделю в Москве.

Заседание состоится 26 февраля. Его участники рассмотрят семь основных вопросов. Первый из них будет посвящен основным направлениям реализации положений договора о создании Союзного государства. Эту информацию предоставил постоянный комитет СГ.

Кроме того, на встрече планируется обсудить организацию и развитие трансграничного пассажирского железнодорожного сообщения между городами России и Белоруссии. В частности, речь идет об открытии маршрутов Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск.

Также участники заседания рассмотрят создание комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, вопросы взаимоподдержки и сотрудничества в области международного права, а также вопросы, связанные с присуждением премий Союзного государства в сфере литературы и искусства за период с 2025 по 2026 годы.