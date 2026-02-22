Нападения и поджоги начались в Мексике после ликвидации наркобарона

Беспорядки охватили Мексику после армейской спецоперации, в ходе которой, предположительно, ликвидировали главу наркокартеля «Новое поколение Халиско». В регионах страны происходят массовые перекрытия трасс, поджоги машин и предприятий.

Губернатор штата приказал срочно созвать комитет безопасности, включающий представителей всех уровней власти, и ввести режим «красного кода» для защиты жителей. В столице штата Гвадалахаре перекрыты дороги. Аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары на время прекратили прием рейсов.

В Пуэрто-Вальярте наблюдаются плотные клубы черного дыма, поднимающиеся над городом. По информации СМИ, было подожжено более десяти автомобилей в различных частях города. Общественный транспорт в курортной зоне временно прекратил свою работу для обеспечения безопасности. Гостиницы настоятельно советуют своим постояльцам не покидать номера, а некоторые предприятия временно остановили работу.

Жители региона делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых видны горящие машины, закрытые дороги и паника пассажиров в аэропорту. Авиакомпании Air Canada и United Airlines приостановили полеты в мексиканский Пуэрто-Вальярта.

США призвали своих граждан в Мексике по возможности оставаться в укрытиях. Предупреждение распространяется на штат Халиско. Там расположены такие туристические центры, как Пуэрто-Вальярта и Гвадалахара. Также оповещение касается районов в штатах Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон.

Министерство обороны Мексики заявило, что силы специального назначения провели крупную операцию в Тапальпе, штат Халиско, по уничтожению лидера CJNG Рубена Эль Менчо (Немесио Осегера Сервантес). В ходе рейда военнослужащие подверглись нападению и открыли ответный огонь, убив нескольких членов картеля.

Наркобарон был тяжело ранен и позже скончался во время переброски по воздуху. Двое других были арестованы. У них изъяли тяжелое вооружение, включая ракетные установки. Трое солдат получили ранения.

Операция проводилась при поддержке мексиканских спецслужб и включала сотрудничество с властями США. В Халиско переброшено подкрепление.