Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Этот поистине всенародный праздник олицетворяет доблестные вехи истории нашей страны, преемственность лучших ратных традиций, служит сохранению памяти о мужестве воинов», - говорится в опубликованном приказе.

Белоусов отметил, что нынешнее поколение бойцов ВС РФ, которое защищает интересы России в зоне СВО, проявляет отвагу, несгибаемую волю, а также преданность Родине. Он также выразил уверенность, что личный состав будет твердо стоять на страже безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что Москва продолжит развивать, в том числе, ядерную триаду.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.