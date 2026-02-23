Россияне приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026

Российские спортсмены приняли участие в церемонии закрытия зимней Олимпиады-2026. Они вышли на парад атлетов, который прошел в античном амфитеатре «Арена ди Верона».

На соревнованиях в нейтральном статусе от нашей страны в семи разных видах спорта выступили 13 участников. Единственным медалистом стал ски-альпинист Никита Филиппов - он выиграл серебро в спринте.

Напомним, в рамках зимних Олимпийских игр медальный зачет выиграла сборная Норвегии. На ее счету 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.