Российскую лыжницу Непряеву могут снять с гонки из-за чужих лыж

Российскую лыжницу Дарью Непряеву могут снять с гонки классическим стилем на 50 км. Дело в том, что она по ошибке взяла чужие лыжи во время марафона на Олимпийских играх. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

«Варианты разные есть: от предупреждения до снятия. Решение должны принять судьи, мы на них повлиять никак не можем. Давайте его дождемся», - сказал Крянин, отвечая на вопрос, что ждет Непряеву.

Отмечается, что спортсменка решила поменять лыжи после преодоления отсечки 21,6 км, но ошиблась и заехала в бокс немецкой лыжницы Катарины Хенних Дотцлер. На тот момент немка занимала 10 место, а россиянка – 11. Известно, что отставание Непряевой от лидера гонки составляло 2 минуты 34,8 секунды.

Напомним, это последний марафон в соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Италии. Олимпийские игры завершатся сегодня, 22 февраля.

Напомним, на церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии приглашен российский ски-альпинист Никита Филиппов. Эту информацию ранее подтверждал «Звезде» вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной РФ Павел Шабалин.