Часть улик по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна могла быть уничтожена из-за регламента британских ВВС. Как сообщило издание Times, ведомство удаляет данные о пассажирских рейсах через три месяца после полета, вследствие чего сведения о переправке жертв сексуального насилия и торговли людьми на самолетах, при участии бывшего британского принца Эндрю, могут быть навсегда утеряны.

В ходе расследования полицией преступлений американского бизнесмена, следователи выдвинули версию, что Эпштейн использовал для нелегального транзита людей свой частный борт, приземляясь на взлетно-посадочные полосы баз Королевских ВВС Великобритании. В попытках выяснить, причастен ли к этому брат нынешнего короля Англии Карла III, правоохранительные органы столкнулись с проблемой - нужные следствию документы могли быть уничтожены несколько лет назад.

Дело в том, что речь идет о полетах почти двадцатилетней давности, в то время, как данные по коммерческим рейсам хранятся до семи лет, протоколы управления воздушными судами с указанием бортовых номеров самолетов до двух, а списки пассажиров уничтожаются и вовсе всего лишь через три месяца после полета.

В связи с этим, полиция находится в крайне затруднительном положении - даже если им удастся найти сотрудников аэропорта, заставших полеты Эпштейна, доказать их слова конкретными документами будет практически невозможно.

Ранее английские активисты разместили в Лувре фотографию экс-принца Эндрю, арестованного по подозрению в сотрудничестве с бизнесменом-педофилом. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал происходящее «крахом британской короны».