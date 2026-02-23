МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
РСТ: российские туристы не отменяют туры на фоне беспорядков в Мексике

По данным организации, небольшой поток связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений.
Игнат Далакян 23-02-2026 10:13
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Российские туристы не спешат отменять туры на фоне беспорядков в Мексике. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«На данный момент массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат не зафиксировано», - сообщил «Звезде» пресс-секретарь РСТ Артур Абдюханов.

По его словам, в настоящий момент в Мексике находятся около 3,5 - 5 тысяч российских туристов. Такой относительно небольшой поток связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений, добавили в РСТ.

«Примерно 65-75% - самостоятельные путешественники, остальные - клиенты организованных туров. Также в стране проживает значительное число граждан РФ, прибывших ранее в рамках релокации», - уточнил Абдюханов.

Он также отметил, что средняя стоимость организованного тура на одного человека на 7 дней в двухзвездочный отель без питания начинается от 220 000 рублей, что отражает дороговизну перелета, пересадки и общую стоимость размещения в отелях.

Напомним, что в Мексике начались беспорядки после проведения специальной операции вооруженных сил страны по ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.

