FT: спутники зафиксировали рост числа истребителей США на Ближнем Востоке

Спутниковые снимки зафиксировали рост числа истребителей ВВС США на авиабазах в Иордании и Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«В феврале количество самолетов на авиабазе... в Иордании увеличилось до, как минимум, 66 истребителей. В их числе 18 F-35... Также на снимках присутствуют 17 F-15 и восемь A-10», - говорится в материале.

Также отмечается увеличение числа американских реактивных самолетов на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Это называют крупнейшим наращиванием военного присутствия Вашингтона на Ближнем Востоке после вторжения в Ирак в 2003 году.

Ранее газета New York Times сообщила, что США перебросили для выполнения других миссий своих солдат, расквартированных на базах в Катаре и Бахрейне. Потом эту информацию опровергли американские чиновники.