МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Японии пьяный американский морпех проник в школу

После задержания американский военный заявлял, что хотел «полюбоваться пейзажем».
Сергей Дьячкин 22-02-2026 09:10
© Фото: Kikuchi_Kyo, AFLO, Global Look Press

Сотрудника корпуса морской пехоты США задержали по подозрению в незаконном проникновении в начальную школу в японской префектуре Окинава. Об этом пишет издание Okinawa Times, ссылаясь на местную полицию.

Как сообщили правоохранители, 21-летний военнослужащий с базы Кэмп-Шваб был задержан днем в пятницу. Он проник на третий этаж школьного корпуса на севере главного острова Окинава.

Полиция приехала после звонка о том, что на территории школы находится иностранный мужчина. Он разговаривал с детьми. Прибывшие полицейские обнаружили подозреваемого в коридоре на третьем этаже школы.

Сообщается, что в момент задержания подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Вначале американец объяснил свои действия тем, что хотел полюбоваться пейзажем. Но впоследствии он заявил, что «не понимает, почему оказался там». Подробности инцидента в данный момент уточняются.

Кэмп-Шваб - лагерь американского Корпуса морской пехоты. Он расположен на северо-востоке Окинавы. Согласно официальным источникам США, там дислоцируется 4-й полк морской пехоты и другие подразделения общей численностью 28 тысяч человек. Основная часть лагеря базируется в городе Наго.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов отмечал в разговоре со «Звездой», что перенос американской военной базы Футэмма в район города Наго в префектуре Окинава планировался из соображений экологии и безопасности. Востоковед отметил, что этот перенос базы является важным шагом для Токио в рамках укрепления союза с Соединенными Штатами и «построения доверительных отношений с заокеанским союзником».

#школа #сша #полиция #Окинава #Задержание #морская пехота США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 