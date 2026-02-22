В Японии пьяный американский морпех проник в школу

Сотрудника корпуса морской пехоты США задержали по подозрению в незаконном проникновении в начальную школу в японской префектуре Окинава. Об этом пишет издание Okinawa Times, ссылаясь на местную полицию.

Как сообщили правоохранители, 21-летний военнослужащий с базы Кэмп-Шваб был задержан днем в пятницу. Он проник на третий этаж школьного корпуса на севере главного острова Окинава.

Полиция приехала после звонка о том, что на территории школы находится иностранный мужчина. Он разговаривал с детьми. Прибывшие полицейские обнаружили подозреваемого в коридоре на третьем этаже школы.

Сообщается, что в момент задержания подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Вначале американец объяснил свои действия тем, что хотел полюбоваться пейзажем. Но впоследствии он заявил, что «не понимает, почему оказался там». Подробности инцидента в данный момент уточняются.

Кэмп-Шваб - лагерь американского Корпуса морской пехоты. Он расположен на северо-востоке Окинавы. Согласно официальным источникам США, там дислоцируется 4-й полк морской пехоты и другие подразделения общей численностью 28 тысяч человек. Основная часть лагеря базируется в городе Наго.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов отмечал в разговоре со «Звездой», что перенос американской военной базы Футэмма в район города Наго в префектуре Окинава планировался из соображений экологии и безопасности. Востоковед отметил, что этот перенос базы является важным шагом для Токио в рамках укрепления союза с Соединенными Штатами и «построения доверительных отношений с заокеанским союзником».