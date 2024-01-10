Эксперт Стрельцов назвал перенос базы США важным шагом для Японии в рамках союза

Перенос американской военной базы Футэмма в район японского города Наго в префектуре Окинава планировался из соображений экологии и безопасности. Об этом заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.

«Речь идет в данном случае о строительстве базы в районе города Наго, о базе, которая была запланирована в контексте перевода базы Футэмма на том же острове Окинава на более безопасный в плане экологии, безопасности для окружающего населения район острова», - сказал он.

Эксперт объяснил, что аэродром Футэмма, на котором дислоцируется база Корпуса морской пехоты США, находится в районе густонаселенной застройки, в связи с чем он доставляет большие неудобства местным жителям сильным шумом.

«Поэтому еще в 2017 году эти работы были начаты с тем, чтобы перевести туда эту базу, но неоднократно они приостанавливались из-за протестов мирных жителей, из-за возражений местных властей и судебных тяжб между префектурой и центральной властью. Собственно говоря, вот только сейчас было наконец-то начато полноценное строительство, которое будет длиться около 10 лет, даже, может быть, чуть поменьше», - добавил собеседник телеканала.

Востоковед отметил, что этот перенос базы является важным шагом для Токио в рамках укрепления союза с Соединенными Штатами и «построения доверительных отношений с заокеанским союзником», подчеркнув, что японское правительство так и не нашло других способов решить эту проблему, кроме как переносить базу в другой район острова Окинава.

«У правительства есть юридические полномочия преодолеть мнение префектуры, и, насколько я знаю, правительство приняло решение без согласия префектуры. То есть по-прежнему остается источник конфликта, и это дело рассматривается Верховным судом, а перспективы пока еще не решены, но у правительства есть, по всей видимости, рычаги воздействия и на префектуру, и даже без ее согласия, наверное, такое строительство возможно в рамках действующего законодательства», - заявил Стрельцов.

Завкафедрой востоковедения МГИМО заключил, что это не единственный случай, когда власти игнорируют протесты местного населения, поскольку речь идет об обязательствах Японии по договору безопасности, «а они более важны, чем мнение местных властей».

Ранее генсек японского кабинета министров Есимаса Хаяси сообщил, что на самом крупном японском острове Окинава начались работы по строительству военной базы США, которые могут занять более девяти лет. После их завершения туда перенесут базу Футэмма, находящуюся на этом же острове.