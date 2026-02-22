Мелони и Макрон отложили свой саммит как минимум до июня

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон перенесли свой первый двусторонний саммит, который был запланирован на апрель. Об это сообщает Politico со ссылкой на французского дипломата.

Отмечается, что стороны приняли решение отложить встречу как минимум до середины июня. По данным источника, просьба перенести саммит была озвучена еще в феврале.

«Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон переносят крупный франко-итальянский саммит, который должен был пройти в начале апреля в Тулузе. Мелони попросила Макрона перенести двусторонний саммит на время после саммита G7 в Эвиан-ле-Бене 15-17 июня», - говорится в публикации.

Издание отмечает, что между Парижем и Римом не было двусторонних встреч на высоком уровне уже около шести лет. Последний такой саммит представителей двух стран был в 2020 году.

Ранее Джорджа Мелони изумилась критике со стороны Эммануэля Макрона после ее слов о гибели молодого националистического активиста во Франции. Она считает, что смерть человека, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является «раной для всей Европы». Французский лидер в ответ на это попросил итальянского премьера не лезть в чужие дела. Агентство AFP подчеркивало, что слова Мелони были знаком солидарности с французским народом и никоим образом не касались внутренних дел Парижа.