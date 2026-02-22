МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США отправили плавучий госпиталь в Гренландию для «помощи местным»

Идея реализована вместе со спецпосланником президента США по взаимодействию с островом Джеффом Лэндри.
Виктория Бокий 22-02-2026 08:03
© Фото: Olaf Krügerimage, BROKER.com, Globallookpress

США направят плавучий госпиталь в Гренландию для оказания медпомощи местным жителям. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы собираемся отправить в Гренландию большое судно-госпиталь, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там не заботятся», - приводит слова американского лидера RT.

Отмечается, что инициатива реализована вместе со спецпосланником президента США по взаимодействию с островом Джеффом Лэндри. Со слов Трампа, судно уже в пути.

Ранее американский президент делал ряд заявлений насчет присоединения арктического острова к Соединенным Штатам. Первого февраля Трамп объявлял начало переговоров по покупке Гренландии. До этого в конце января в Белом доме проходила встреча с генсеком НАТО Марком Рютте по тому же «гренландскому» вопросу.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Гренландия #судно-госпиталь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 