США отправили плавучий госпиталь в Гренландию для «помощи местным»

США направят плавучий госпиталь в Гренландию для оказания медпомощи местным жителям. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы собираемся отправить в Гренландию большое судно-госпиталь, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там не заботятся», - приводит слова американского лидера RT.

Отмечается, что инициатива реализована вместе со спецпосланником президента США по взаимодействию с островом Джеффом Лэндри. Со слов Трампа, судно уже в пути.

Ранее американский президент делал ряд заявлений насчет присоединения арктического острова к Соединенным Штатам. Первого февраля Трамп объявлял начало переговоров по покупке Гренландии. До этого в конце января в Белом доме проходила встреча с генсеком НАТО Марком Рютте по тому же «гренландскому» вопросу.