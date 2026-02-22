Су-34 нанес бомбовый удар по скоплению бронетехники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ. Отмечается, что удар был произведен в интересах группировки войск «Центр».

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», - отметили в Минобороны.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Поскольку такие авиабомбы не имеют двигательной установки, то они не излучают тепло. Поэтому их трудно обнаружить. Системы ПВО противника не оптимизированы для борьбы с планирующими бомбами.

Ранее в Минобороны России показали, как экипаж истребителя Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Он сделал это во время выполнения боевого дежурства. Отмечено, что вертолеты наносили удары по живой силе неприятеля в интересах группировки войск «Юг».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.