Су-34 нанес бомбовый удар по скоплению бронетехники ВСУ

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
22-02-2026 06:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Су-34 нанес бомбовый удар по скоплению бронетехники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ. Отмечается, что удар был произведен в интересах группировки войск «Центр».

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», - отметили в Минобороны.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Поскольку такие авиабомбы не имеют двигательной установки, то они не излучают тепло. Поэтому их трудно обнаружить. Системы ПВО противника не оптимизированы для борьбы с планирующими бомбами.

Ранее в Минобороны России показали, как экипаж истребителя Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Он сделал это во время выполнения боевого дежурства. Отмечено, что вертолеты наносили удары по живой силе неприятеля в интересах группировки войск «Юг». 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #ВКС РФ #Минобороны России #су-34 #Центр #истребитель-бомбардировщик #авиабомбы с УМПК
