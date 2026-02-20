МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Су-35С прикрыл армейскую авиацию в зоне СВО

Вертолеты наносили удары по противнику на земле в интересах группировки войск «Юг».
20-02-2026 16:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что экипаж истребителя Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Он сделал это во время выполнения боевого дежурства. 

Отмечено, что вертолеты наносили удары по живой силе неприятеля в интересах группировки войск «Юг». Также поражались и пункты временной дислокации подразделений ВСУ. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что летчики оперативно-тактической авиации летают в любое время суток. Они действуют при любых погодных условиях, применяя различные типы авиационных вооружений. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками. В тот раз авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #спецоперация #су-35с #группировка юг
