Экипаж Су-35С прикрыл армейскую авиацию в зоне СВО

Минобороны России сообщает, что экипаж истребителя Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Он сделал это во время выполнения боевого дежурства.

Отмечено, что вертолеты наносили удары по живой силе неприятеля в интересах группировки войск «Юг». Также поражались и пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что летчики оперативно-тактической авиации летают в любое время суток. Они действуют при любых погодных условиях, применяя различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками. В тот раз авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.