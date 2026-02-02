В Польше на военную часть упал неопознанный БПЛА

На территории военной части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши упал неопознанный дрон. Об этом сообщила радиостанция RadioZet.

«В минувшую среду на военную часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения», - указано в материале.

Уточняется, что 28 января дежурная служба подразделения заметила летящий над ней беспилотный летательный аппарат. Он упал на базу примерно в 70 метрах от склада вооружения.

После падения его отнесли в помещение воинской части. Дрон мог продолжать работать и собирать данные. «По процедуре, его следует накрыть сеткой или брезентом и не трогать», заключила радиостанция.

Газета Der Spiegel ранее сообщила, что в ФРГ военные попытались сбить неизвестные дроны над авиабазой Аннабург, но не смогли. В бундесвере предположили, что дроны были запущены с целью выяснить местоположение ЗРК Arrow-3, которые раннее Германией купила у Израиля.