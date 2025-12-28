МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военные ФРГ не смогли сбить неизвестные дроны над авиабазой

По беспилотникам был открыт стрелковый огонь из штурмовых винтовок со специальными прицелами, но он оказался безуспешным.
Сергей Дьячкин 08-01-2026 02:42
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

В ФРГ военные попытались сбить неизвестные дроны над авиабазой Аннабург, но не смогли. Об этом сообщает Der Spiegel.

В материале уточняется, что три неизвестных БПЛА заметили 1 декабря на высоте около ста метров. Беспилотники пролетали над радаром на авиабазе Аннабург. В бундесвере предположили, что дроны были запущены с целью выяснить местоположение ЗРК Arrow-3, которые раннее Германией купила у Израиля.

Издание сообщает, что по беспилотникам открыли стрелковый огонь из штурмовых винтовок со специальными прицелами. Однако, ни один из дронов не был сбит.

Депутат Бундестага Евгений Шмидт в эфире «Звезды» рассказал, что уровень недоукомплектованности немецкой армии критичен, и правительство планирует мобилизовать солдат фактически принудительно. При этом непонятен сам принцип комплектования армии, который сейчас предлагают. Это происходит на фоне все новых расходов на Украину, отметил депутат. Экономика ФРГ падает уже который год. Есть огромные структурные проблемы. И с другой стороны - люди видят, что Киеву отправляют все больше средств.

Ранее сообщалось, что в белорусском Гродно упал беспилотник, который разбрасывал листовки с экстремистским содержанием. По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. Стало известно, что БПЛА был запущен из деревни Капчяместис в Литве. Он должен был покинуть территорию Белоруссии через Польшу. Ранее Минск уже выразил протест Вильнюсу по факту нарушения воздушного пространства страны. В Белоруссии расценили инцидент с дроном как провокацию.

