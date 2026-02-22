МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 25

Ранее сообщалось об уничтожении 20 летательных аппаратов ВСУ.
Глеб Владовский 22-02-2026 23:18
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Число уничтоженных дронов, летевших на Москву, выросло до 25. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Первое сообщение о перехвате летательного аппарата украинских беспилотников появилось в 18:56. Еще три были опубликованы в telegram-канале градоначальника в 21:00. Последняя публикация появилась в 22:13.

«Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников на подлете к Москве. В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

